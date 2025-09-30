Наука и техника
16:40, 30 сентября 2025Наука и техника

Обычная специя оказалась союзником в борьбе против рака

Nutrients: Водный настой орегано способен замедлять рост клеток рака груди
Екатерина Графская
Фото: Tina Xinia / Unsplash

Мексиканские ученые выяснили, что водный настой орегано (Lippia graveolens) способен замедлять рост клеток рака груди, включая наиболее агрессивный — тройной негативный подтип. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе эксперимента настой снижал метаболическую активность опухолевых клеток и при этом почти не повреждал здоровые клетки. Для сравнения исследователи протестировали карвакрол — одно из главных соединений орегано. Он показал более сильное противораковое действие, но был токсичнее для нормальных клеток.

Карвакрол — это природный фенольный компонент эфирного масла орегано и тимьяна. Он известен антисептическими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и активно изучается как возможное противоопухолевое средство. Однако в чистом виде он действует слишком резко, что ограничивает его применение. Настой орегано, напротив, содержит целый комплекс биоактивных веществ, благодаря чему его действие оказалось мягче и более избирательным.

Авторы подчеркивают, что настой орегано может рассматриваться как перспективное направление в разработке вспомогательных средств для терапии рака груди, особенно его трудноизлечимых форм.

Ранее ученые выяснили, что сочетание куркумина и триптофана оказывает сильный защитный эффект при воспалении кишечника.

    Все новости