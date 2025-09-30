Мир
15:38, 30 сентября 2025

Пентагон призвал готовиться к войне

Генерал Дэн Кейн: США должны быть готовы к войне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Соединенные Штаты должны готовиться к войне. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн, трансляция доступна на YouTube.

«Наши противники больше не объединяются, они объединились, и мы должны объединиться с равной решимостью и единством… Мы должны быть готовы к войне», — призвал он в обращении к американским генералам и адмиралам.

По словам Кейна, страна сейчас живет в потенциально опасные времена.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ больше не находится в состоянии мира. «Мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира. Мы живем в совершенно другом мире», — сказал он, отвечая на вопрос о риске участия Германии в вооруженном конфликте.

