Петербуржцы решили не платить за такси и избили водителя

В Петербурге рецидивисты избили таксиста, отказавшегося везти их бесплатно

Двое мужчин в Санкт-Петербурге напали на водителя такси за то, что он не согласился везти их бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ Росгвардии.

Накануне правоохранители задержали ранее судимых мужчин, которые нанесли побои водителю неподалеку от перекрестка Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта. Таксист смог описать примерные черты нападавших, поэтому их приметы оперативно передали стражам порядка.

Росгвардейцы нашли подозреваемых в одном из дворов на Таллинской улице. Позднее выяснилось, что один из виновников конфликта ранее был судим за разбой и незаконное предпринимательство, второй — привлекался за кражу незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Отмечается, что обоих доставили в полицию. Тем временем пострадавший таксист попал в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лица и грудной клетки.

Ранее стало известно, что жительница Энгельса подсадила на наркотики девятилетнего сына и проехалась с ним в такси. Неравнодушный водитель был шокирован ситуацией и снял все происходящее на видео. На кадрах видно, что ребенок в неадекватном состоянии мечется по салону автомобиля.