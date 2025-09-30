Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:14, 30 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за неправильно подключенный осушитель

В Подмосковье осудят мужчину, в бассейне которого девочка получила удар током
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье осудят мужчину, в бассейне которого девочка получила удар током. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Он обвиняется по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, 49-летний обвиняемый оказывал гостиничные услуги, предоставляя за плату во временное пользование дом с баней и бассейном, находящийся в Одинцовском городском округе. В помещении с бассейном он установил осушитель воздуха с нарушением требований эксплуатации и не обеспечил безопасное электрическое подключение.

В результате 7 мая ребенок, отдыхавший в бассейне, наступил в лужу, которой касались ножки осушителя, находившегося под напряжением. Девочка получила удар током, несовместимый с жизнью.

Следователи провели более 20 допросов, получили результаты экспертиз. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что по делу об отравлении 116 россиян напитком «Мистер Сидр» вынесли приговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Спрятавшего новорожденную дочь на веранде россиянина отправили за решетку

    Российскую журналистку арестовали за фейки о Российской армии

    «Самая красивая женщина в мире» вернулась на подиум после обострения тяжелой болезни

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Россияне смогут наблюдать редкое явление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости