Россиянин пойдет под суд за неправильно подключенный осушитель

В Подмосковье осудят мужчину, в бассейне которого девочка получила удар током

В Подмосковье осудят мужчину, в бассейне которого девочка получила удар током. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Он обвиняется по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, 49-летний обвиняемый оказывал гостиничные услуги, предоставляя за плату во временное пользование дом с баней и бассейном, находящийся в Одинцовском городском округе. В помещении с бассейном он установил осушитель воздуха с нарушением требований эксплуатации и не обеспечил безопасное электрическое подключение.

В результате 7 мая ребенок, отдыхавший в бассейне, наступил в лужу, которой касались ножки осушителя, находившегося под напряжением. Девочка получила удар током, несовместимый с жизнью.

Следователи провели более 20 допросов, получили результаты экспертиз. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

