15:03, 30 сентября 2025

Надругавшемуся над девочкой россиянину усилили наказание

В Крыму мужчине увеличили срок за надругательство над девочкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Крыму мужчине увеличили срок за надругательство над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина, ранее отбывавший наказание за изнасилование несовершеннолетней, в одной из социальных сетей вступил в переписку с 11-летней девочкой. Позже, когда они встретились и находились наедине, совершил в отношении нее преступление сексуального характера.

Он был задержан сотрудниками полиции.

Суд по представлению прокуратуры согласился с позицией государственного обвинителя о мягкости назначенного ему наказания в виде восьми лет лишения свободы и усилил наказание до 15 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы.

