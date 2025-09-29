Силовые структуры
16:39, 29 сентября 2025

Россиянин изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы

В Кузбассе осудили мужчину за надругательство над 10-летней девочкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Кузбассе осудили мужчину за надругательство над 10-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Как установил суд, 2 января в квартире на улице Ильича мужчина в состоянии алкогольного опьянения, угрожая расправой, совершил изнасилование 10-летней дочери своей сожительницы.

После произошедшего соседка увидела на лице девочки кровоподтеки и узнала о случившемся. После этого она сразу обратилась на горячую линию СК по региону.

Следователи задержали мужчину и на период расследования ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил подсудимого к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за изнасилование и заражение женщины ВИЧ-инфекцией.

