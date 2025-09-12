Силовые структуры
12 сентября 2025

Россиянин получил срок за изнасилование и заражение женщины ВИЧ-инфекцией

В Ульяновской области осудили мужчину, надругавшегося над женщиной у нее дома
Артем Соколов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ульяновской области осудили мужчину, надругавшегося над женщиной у нее дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») УК РФ.

Как установил суд, 8 апреля 46-летний мужчина находился в гостях у пострадавшей. Там он совершил на нее нападение, а затем изнасиловал. При этом злоумышленник знал, что у него положительный ВИЧ-статус и намеренно поставил под угрозу здоровье потерпевшей.

Фигурант был задержан на следующий день и при проведении обыска у него дома были обнаружены и изъяты наркотические вещества.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер изнасиловал 10-летнюю девочку у себя дома.

