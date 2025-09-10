Российский пенсионер изнасиловал 10-летнюю девочку у себя дома

В Брянской области осудили пенсионера за надругательство над 10-летней девочкой

В Брянской области осудили пенсионера за надругательство над 10-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 132 («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния») УК РФ.

По данным ведомства, 68-летний местный житель в июне 2024 года в состоянии алкогольного опьянения у себя дома совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери своей знакомой.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин через форточку проник в квартиру и надругался над школьницей.