Россиянин через форточку проник в квартиру и надругался над школьницей

В Чебаркуле осудили мужчину, проникшего в квартиру и надругавшегося над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Он признан виновным по статьям 139 («Незаконное проникновение в жилище») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, ночью 26 февраля подсудимый в состоянии алкогольного опьянения против воли знакомой через форточку проник в ее квартиру. И там совершил действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

Суд приговорил его к 13 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.

