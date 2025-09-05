Россиянин надругался над своей семилетней падчерицей и получил срок

В Кузбассе осудили мужчину, надругавшегося над семилетней девочкой

В Кузбассе осудили мужчину, надругавшегося над семилетней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 15 марта осужденный в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия в отношении своей семилетней падчерицы. Мать узнала о произошедшем и сообщила об этом в правоохранительные органы.

Следователи СК задержали мужчину. На период следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил виновного к 14 годам колонии строгого режима, а также взыскал 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над 11-летней девочкой в гаражах.