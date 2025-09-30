Сбер представил сервис персональной цифровой консультации по инвестициям

Сбер запустил сервис персональных рекомендаций по инвестиционному портфелю

Сбер запустил сервис управления капиталом в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Новый инструмент предоставляет персональную цифровую консультацию по инвестиционному портфелю клиентов.

В отличие от унифицированных решений, сервис анализирует реальные показатели портфеля, финансовые цели и предпочтения пользователя. На основе этих данных формируется индивидуальная стратегия и рекомендации по ее реализации.

Система позволяет оценить доходность инвестиций за разные периоды как по всему портфелю, так и по отдельным продуктам. Она сравнивает показатели с ключевыми ориентирами — инфляцией, индексом Мосбиржи и индексом корпоративных облигаций, выявляет проблемные зоны и предлагает способы сделать портфель более устойчивым.

Сервис поддерживает две профессиональные методики анализа доходности — TWR (Time-Weighted Return) и MWR (Money-Weighted Return). Первая показывает успешность отдельных инструментов независимо от операций ввода и вывода средств, вторая отражает фактическую прибыль от вложенных сумм.

Клиентам доступны прогноз предстоящих событий по портфелю, диагностика рисков и персональные рекомендации. Речь идёт о возможном несоответствии инвестиционного профиля и уровня риска, недостаточной ликвидности или избыточной однотипности инструментов.

Сервис встроен в раздел «Накопления» мобильного приложения. В верхней части раздела размещены виджеты с ключевыми показателями, ведущие на страницу цифровой консультации. Функция доступна клиентам сегментов «Премьер» и «СберПервый».

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский отметил, что у банка 7,7 миллиона клиентов с инвестициями. «Наша задача — помочь каждому клиенту сориентироваться в сложной турбулентной среде и дать ему персонального цифрового помощника по управлению портфелем», — сказал он.

По его словам, в прошлом году банк запустил аналитику текущего портфеля, а теперь делает следующий шаг — предоставляет каждому инвестору индивидуальные рекомендации и план действий. Он подчеркнул, что сервис позволяет понять сильные и слабые стороны инвестиций и формировать устойчивый портфель, что в масштабах страны создает инфраструктуру для зрелого инвестиционного рынка.