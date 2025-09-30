Бывший СССР
В Молдавии приговорили к 7,5 года тюрьмы оппозиционного депутата

В Молдавии оппозиционного депутата Таубер приговорили к 7,5 года тюрьмы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Оппозиционного депутата парламента Молдавии Марину Таубер приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в незаконном финансировании политической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений Марина Таубер приговаривается к семи с половиной годам лишения свободы», — передает агентство слова судьи Ольги Беженарь, которая и вынесла решение.

Ранее Таубер заявляла, что Молдавия нужна Европейскому союзу (ЕС) как сырьевой придаток или дешевая рабочая сила, что может превратить страну в колонию.

