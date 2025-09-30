В России бойца СВО похоронили через два года после смерти

В Тверской области участника специальной военной операции (СВО) похоронили через два года после смерти. Об этом сообщает портал TVTVER.ru.

Мужчина пропал без вести в июле 2023 года. С тех пор о его судьбе долгое время ничего не было известно.

Похороны военнослужащего состоялись 29 июля. С ним простились в деревне Никифоровское.

Ранее в России похоронили штурмовавшего Авдеевку бойца через два года после смерти. Мужчины не стало еще в декабре 2023 года. С чем была связана задержка с учетом постоянного наступления российских войск в зоне СВО, не сообщалось.