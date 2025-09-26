В России два года не могли похоронить штурмовавшего Авдеевку бойца СВО

Бойца СВО из Тверской области похоронят почти через два года после смерти

В России почти два года не могли похоронить штурмовавшего Авдеевку бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Топ Тверь».

Мужчина ушел на спецоперацию в звании рядового. Его не стало в декабре 2023 года. Он выполнял боевую задачу в одном из самых укрепленных противником районов в Донбассе. С чем связана задержка с похоронами, не сообщается.

Прощание с солдатом состоится 29 сентября. Его похоронят с воинскими почестями.

Ранее на Урале десятки жителей города Березовского вышли на улицу с требованием отдать им тело другого бойца СВО. К этому привел затянувшийся спор о месте захоронения солдата. Сестра бойца и другие родственники считают, что он должен быть похоронен в Березовском, рядом с семейными могилами. В то же время жена солдата хочет похоронить его в Краснодарском крае.