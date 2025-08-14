Десятки россиян вышли на улицы города с требованием отдать им тело бойца СВО

На Урале жители города потребовали отдать им тело бойца СВО для похорон

Десятки россиян вышли на улицы города с требованием отдать им тело бойца СВО. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург онлайн».

Митинг состоялся в городе Березовском. Местные жители вышли к Вечному огню с плакатами «Верни дядю» и «Верни брата домой».

Суть спора заключается в том, где похоронят военнослужащего, который не вернулся живым со спецоперации. Сестра бойца и другие родственники считают, что он должен быть похоронен в Березовском, рядом с семейными могилами. В то же время жена солдата хочет похоронить его в Краснодарском крае.

Сестра солдата отмечает, что не претендует на получение выплаты за смерть брата. Женщина объяснила желание похоронить солдата в Березовском практическими соображениями. «Она [вдова] потом выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой?» — задается вопросом россиянка. Чтобы показать, как много людей хотят проститься с военнослужащим, женщина и собрала его близких у Вечного огня.

Все это время тело бойца находится в специализированном центре. Военком Березовского направил туда письмо с просьбой приостановить выдачу тела.

Ранее стало известно о похоронах сразу четверых бойцов СВО в Пермском крае. Речь идет о рядовом, ефрейторе, сержанте и еще одном бойце, воинское звание которого не раскрывается. Двое из них помимо спецоперации участвовали в боевых действиях на территории Сирии.