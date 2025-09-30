Ветер сорвал крышу дома в российском регионе

В Хабаровском крае ураганный ветер сорвал крышу пятиэтажного жилого дома

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края ураганный ветер сорвал крышу пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Пушкина в поселке Чегдомын. Порывы ветра снесли крышу жилой пятиэтажки. На кадрах с места происшествия видно, как рухнувшая кровля лежит перед входом в подъезд.

В момент обрушения оказалась задета линия электропередачи — в поселке частично пропало электроснабжение. Прокуратура собирается проверить соблюдение местными органами жилищного законодательства — в том числе содержание общедомового имущества.

Ранее ураганный ветер срывал крыши многоквартирных домов в Красноярском крае. На опубликованных кадрах было видно, что порыв ветра срывает кровлю с многоэтажных домов. Скорость ветра достигала 33 метров в секунду.