Военный эксперт раскрыл положение ВСУ после освобождения Шандриголово

Марочко: Освобождение Новоселовки после взятия Шандриголово в ДНР не за горами

Освобождение Шандриголово в Донецкой народной республике (ДНР) позволит Вооруженным силам (ВС) России уже в ближайшее время освободить соседнюю Новоселовку. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

Как утверждает Марочко, после освобождения села украинские военные в ближайших населенных пунктах оказались в «незавидном положении», так как российские бойцы уже развивают наступление в районе Новоселовки. «Я думаю, что ее освобождение не за горами — она будет следующей в заявлениях Министерства обороны», — подчеркнул эксперт.

О взятии села Шандриголово в ДНР ранее сообщило Министерство обороны. За сутки, добавили в оборонном ведомстве, противник потерял более 220 бойцов, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 4 орудия полевой артиллерии, 13 автомобилей.