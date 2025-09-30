ВС России ударили по железнодорожным объектам в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России ударили по железнодорожным объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что объекты железнодорожной инфраструктуры использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности по ним перебрасывали вооружение и горюче-смазочные материалы.

Помимо того, удары пришлись по местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, пунктам временной дислокации ВСУ, а также иностранных наемников.

Ранее стало известно, что Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Цели удара украинских войск не указываются.