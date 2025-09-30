Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 30 сентября 2025Россия

ВС России ударили по железнодорожным объектам в зоне СВО

Российские войска ударили по железнодорожным объектам в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по железнодорожным объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что объекты железнодорожной инфраструктуры использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности по ним перебрасывали вооружение и горюче-смазочные материалы.

Помимо того, удары пришлись по местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, пунктам временной дислокации ВСУ, а также иностранных наемников.

Ранее стало известно, что Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Цели удара украинских войск не указываются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Россиян предупредили об отказе банков возвращать деньги со вкладов

    Спрятавшего новорожденную дочь на веранде россиянина отправили за решетку

    Российскую журналистку арестовали за фейки о Российской армии

    «Самая красивая женщина в мире» вернулась на подиум после обострения тяжелой болезни

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости