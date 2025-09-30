Россия
Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

Минобороны: ВСУ атаковали Россию ракетами «Нептун»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wikipedia

Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Об этом сообщило Минобороны России.

Ракеты не смогли достичь конечной точки маршрута — они были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. Что могло быть целью «Нептунов», в военном ведомстве не уточнили.

Кроме того, за минувшие сутки российскими войсками было перехвачено 128 беспилотников.

30 сентября Минобороны России рассказало о продвижении российских войск в Донецкой народной республике. Там под российский контроль перешел населенный пункт Северск Малый. Контроль над ним установили военнослужащий «Южной» группировки войск.

