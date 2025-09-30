Жилые дома в российском регионе попали под удары со стороны Украины

Жилые дома попали под удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атаки пришлись по частным домам в селах Глотово, Гора-Подол, Березовка, а также Сергиевка. Помимо того, под удар попала территория фермерского хозяйства. Там от взрыва дрона оказалась пробита кровля складского помещения.

В селе Березовка FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект, добавил глава области.

Ранее стало известно, что Белгород атаковали украинские беспилотники. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили минимум четыре дрона типа «Дартс». Предположительно, целью атаки была местная гидроэлектростанция.