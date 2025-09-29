ВСУ атаковали Белгород

Shot: Белгород атаковали дроны ВСУ, над городом прогремела серия взрывов

Белгород атаковали украинские беспилотники, в городе слышны взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили минимум четыре дрона типа «Дартс». Предположительно, целью атаки была местная гидроэлектростанция. Как отмечает Shot, дроны направлялись в ее сторону.

В ночь на понедельник, 29 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Московскую область. В результате не выжили два человека — 76-летняя женщина и ее 5-летний правнук.