При атаке ВСУ на Подмосковье погибли прабабушка и внук. Мальчик не дожил двое суток до шестого дня рождения

Журова назвала трагедией гибель бабушки и правнука при атаке ВСУ на Подмосковье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Московскую область в ночь на понедельник, 29 сентября. Один из дронов попал в жилой дом в Воскресенске. Это привело к пожару, в котором погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 5-летний правнук.

Мальчик не дожил двое суток до дня рождения

Пятилетний Ваня, ставший жертвой атаки, не дожил двое суток до своего очередного дня рождения — ребенку могло исполниться шесть лет, рассказал родственник пострадавшей семьи.

Он хотел заниматься цирковым искусством, через два дня ему могло бы быть шесть лет родственник погибшего ребенка

Он также рассказал, что взрывы в Воскресенске раздались около трех часов ночи. В доме, где были Ваня с прабабушкой, кроме них никого не было — ребенка привезли к пенсионерке погостить. Семья считает, что они потеряли сознание и поэтому не смогли выбраться из дома. «Иначе бы они выбежали из здания», — выразил уверенность родственник погибших.

Собеседник журналистов добавил, что после произошедшего мама мальчика ушла в себя и ни с кем не разговаривает.

Жители Воскресенска, в свою очередь, рассказали журналистам, что ребенок в эту ночь был у прабабушки, так как его мать, работающая тренером, поздно вернулась с работы. Она планировала забрать сына утром в понедельник и отвезти в детский сад. Уточняется, что мальчика и раньше привозили в гости к прабабушке.

В России назвали трагедией гибель бабушки и правнука

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала трагедией произошедшее в Подмосковье.

Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия Светлана Журова депутат Госдумы

Светлана Журова Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также назвал трагедией гибель 76-летней женщины и ее правнука в Воскресенске. «Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — написал он.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова высказалась аналогичным образом: «У нас сегодня трагедия. Нет таких слов соболезнования, которые могли бы помочь пережить родителям эту беду», — написала детский омбудсмен. Мишонова также напомнила, что «надо быть начеку», так как «живем в непростое время».