Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Московскую область в ночь на понедельник, 29 сентября. Один из дронов попал в жилой дом в Воскресенске. Это привело к пожару, в котором погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 5-летний правнук.
Мальчик не дожил двое суток до дня рождения
Пятилетний Ваня, ставший жертвой атаки, не дожил двое суток до своего очередного дня рождения — ребенку могло исполниться шесть лет, рассказал родственник пострадавшей семьи.
Он хотел заниматься цирковым искусством, через два дня ему могло бы быть шесть лет
Он также рассказал, что взрывы в Воскресенске раздались около трех часов ночи. В доме, где были Ваня с прабабушкой, кроме них никого не было — ребенка привезли к пенсионерке погостить. Семья считает, что они потеряли сознание и поэтому не смогли выбраться из дома. «Иначе бы они выбежали из здания», — выразил уверенность родственник погибших.
Собеседник журналистов добавил, что после произошедшего мама мальчика ушла в себя и ни с кем не разговаривает.
Жители Воскресенска, в свою очередь, рассказали журналистам, что ребенок в эту ночь был у прабабушки, так как его мать, работающая тренером, поздно вернулась с работы. Она планировала забрать сына утром в понедельник и отвезти в детский сад. Уточняется, что мальчика и раньше привозили в гости к прабабушке.
В России назвали трагедией гибель бабушки и правнука
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала трагедией произошедшее в Подмосковье.
Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также назвал трагедией гибель 76-летней женщины и ее правнука в Воскресенске. «Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — написал он.
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова высказалась аналогичным образом: «У нас сегодня трагедия. Нет таких слов соболезнования, которые могли бы помочь пережить родителям эту беду», — написала детский омбудсмен. Мишонова также напомнила, что «надо быть начеку», так как «живем в непростое время».