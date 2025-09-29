Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 29 сентября 2025Россия

При атаке ВСУ на Подмосковье погибли прабабушка и внук. Мальчик не дожил двое суток до шестого дня рождения

Журова назвала трагедией гибель бабушки и правнука при атаке ВСУ на Подмосковье
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Московскую область в ночь на понедельник, 29 сентября. Один из дронов попал в жилой дом в Воскресенске. Это привело к пожару, в котором погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 5-летний правнук.

Мальчик не дожил двое суток до дня рождения

Пятилетний Ваня, ставший жертвой атаки, не дожил двое суток до своего очередного дня рождения — ребенку могло исполниться шесть лет, рассказал родственник пострадавшей семьи.

Он хотел заниматься цирковым искусством, через два дня ему могло бы быть шесть лет

родственник погибшего ребенка

Он также рассказал, что взрывы в Воскресенске раздались около трех часов ночи. В доме, где были Ваня с прабабушкой, кроме них никого не было — ребенка привезли к пенсионерке погостить. Семья считает, что они потеряли сознание и поэтому не смогли выбраться из дома. «Иначе бы они выбежали из здания», — выразил уверенность родственник погибших.

Кадр: Telegram-канал Readovka

Собеседник журналистов добавил, что после произошедшего мама мальчика ушла в себя и ни с кем не разговаривает.

Жители Воскресенска, в свою очередь, рассказали журналистам, что ребенок в эту ночь был у прабабушки, так как его мать, работающая тренером, поздно вернулась с работы. Она планировала забрать сына утром в понедельник и отвезти в детский сад. Уточняется, что мальчика и раньше привозили в гости к прабабушке.

В России назвали трагедией гибель бабушки и правнука

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала трагедией произошедшее в Подмосковье.

Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия

Светлана Журовадепутат Госдумы
Светлана Журова

Светлана Журова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также назвал трагедией гибель 76-летней женщины и ее правнука в Воскресенске. «Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье», — написал он.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова высказалась аналогичным образом: «У нас сегодня трагедия. Нет таких слов соболезнования, которые могли бы помочь пережить родителям эту беду», — написала детский омбудсмен. Мишонова также напомнила, что «надо быть начеку», так как «живем в непростое время».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министр обороны Британии обратился к Путину

    На Украине попросили признать войну России и НАТО

    Дасаев оценил возможный запрет на добивание после исполнения пенальти

    Внутренности новой PS5 показали на видео

    Три женщины оттаскали россиянку за дреды и избили ногами по одной причине

    10-сантиметровую луковицу извлекли из россиянина

    Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

    Проект федерального бюджета внесли в Госдуму на дисках

    Жену британского политика во время задержания спрашивали о Лаврове

    Показано роскошное убранство поезда западных лидеров для поездок на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости