12:05, 29 сентября 2025Россия

Соседи рассказали о жертвах ночной атаки ВСУ под Москвой

Погибшая пенсионерка осталась с правнуком в Воскресенске из-за работы его матери
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Погибшая пенсионерка осталась с правнуком в Воскресенске из-за работы его матери. Об этом рассказали соседи жертв ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье, передает MK.RU.

Жители Воскресенска сообщили, что пожилая женщина проживала в одноэтажном доме на Федотовской улице и время от времени ей привозили ребенка.

Предположительно, пожар в доме пенсионерки начался около 3:30 после падения дрона. Соседи допустили, что прабабушка с ребенком не успели выбраться из здания.

По данным российского издания, мать оставила мальчика у прабабушки, поскольку поздно вернулась со службы. До этого сообщалось, что мать мальчика работает тренером по плаванию.

В ночь на понедельник, 29 сентября, украинские военные ударили дронами по подмосковным городам Воскресенск и Коломна.

В Воскресенске в результате атаки загорелся жилой дом, пенсионерку и мальчика спасти не удалось, пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал оказать финансовую поддержку родственникам жертв.

