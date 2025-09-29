Россия
09:23, 29 сентября 2025Россия

Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

Воробьев: Женщина и ребенок стали жертвами пожара после удара ВСУ в Воскресенске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Женщина и шестилетний ребенок стали жертвами пожара после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воскресенске. Об этом стало известно губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, подробности он приводит в Telegram-канале.

Он отметил, что ночью средствам противовоздушной обороны удалось сбить четыре дрона над Воскресенском и Коломной.

Воробьев пояснил, что во время пожара в частном доме в Воскресенске не удалось спасти 76-летнюю пенсионерку и ее внука. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

По сведениям главы Московской области, в нескольких домах в Воскресенске были зафиксированы повреждения остекления и фасадов, а также нарушено уличное освещение. Он подчеркнул, что на месте начали работу экстренные службы.

«Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жилье — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — заверил в посте Воробьев.

Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России были сбиты 84 украинских беспилотника.

    Все новости