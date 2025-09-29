Появились подробности о гибели бабушки и внука при ударе ВСУ по Подмосковью

RT: Не выживший при ударе ВСУ по РФ ребенок не дожил двое суток до дня рождения

Не выживший при ударе ВСУ по Московской области ребенок не дожил двое суток до дня рождения. Об этом сообщает телеканал RT в Telegram.

О трагедии в подмосковном Воскресенске стало известно утром 29 сентября. Жертвами удара дрона и начавшегося после него пожара стали пенсионерка и ее внук.

Родственник семьи рассказал журналистам RT, что 76-летняя женщина — не бабушка, а прабабушка мальчика. По словам собеседника телеканала, взрывы в Воскресенске раздались около 3:00 мск. «Предполагаем, прабабушка и Ваня потеряли сознание и не смогли выбраться. Иначе бы они выбежали из здания», — сказал он.

Об отце ребенка известно, что он работает поваром в ресторане, а мать мальчика — тренер по плаванию. Через два дня их сыну должно было исполниться шесть лет.

В ночь на 29 сентября украинские войска атаковали Россию десятками беспилотников. Под ударом оказалось восемь регионов, в том числе Московская область.