10:55, 29 сентября 2025Россия

Появились подробности о гибели бабушки и внука при ударе ВСУ по Подмосковью

RT: Не выживший при ударе ВСУ по РФ ребенок не дожил двое суток до дня рождения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Не выживший при ударе ВСУ по Московской области ребенок не дожил двое суток до дня рождения. Об этом сообщает телеканал RT в Telegram.

О трагедии в подмосковном Воскресенске стало известно утром 29 сентября. Жертвами удара дрона и начавшегося после него пожара стали пенсионерка и ее внук.

Родственник семьи рассказал журналистам RT, что 76-летняя женщина — не бабушка, а прабабушка мальчика. По словам собеседника телеканала, взрывы в Воскресенске раздались около 3:00 мск. «Предполагаем, прабабушка и Ваня потеряли сознание и не смогли выбраться. Иначе бы они выбежали из здания», — сказал он.

Об отце ребенка известно, что он работает поваром в ресторане, а мать мальчика — тренер по плаванию. Через два дня их сыну должно было исполниться шесть лет.

В ночь на 29 сентября украинские войска атаковали Россию десятками беспилотников. Под ударом оказалось восемь регионов, в том числе Московская область.

