Россия
11:46, 29 сентября 2025Россия

«Произошла трагедия». ВСУ ударили дронами по Московской области, есть жертвы. Что известно об атаке?

Воробьев заявил о гибели двух человек при атаке украинских БПЛА в Подмосковье
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПожары в России

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Московскую область в ночь на понедельник, 29 сентября, атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны. В результате атаки погибли два человека. Также были повреждены дома и нарушено уличное освещение.

Пенсионерка с правнуком погибли при пожаре в результате атаки БПЛА

Подробности о жертвах атаки беспилотников ВСУ сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, всего минувшей ночью на территории Воскресенска и Коломны силы ПВО сбили четыре беспилотника. Жертвами атаки стали жители Воскресенска — 76-летняя женщина и ее 5-летний правнук. Они погибли при пожаре в доме, который возник в результате налета БПЛА. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Также, по словам губернатора, в Воскресенске беспилотники повредили несколько зданий и нарушили уличное освещение. Тем, кто нуждается во временном размещении, Воробьев пообещал предоставить жилье и оказать всю необходимую помощь и поддержку.

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Место гибели пенсионерки с правнуком сняли на видео

Последствия атаки украинских беспилотников на Московскую область сняли на видео. На распространившихся в сети кадрах запечатлен пожар, в котором погибли пенсионерка с правнуком.

На видео показан момент пожара на том месте, где еще недавно стоял жилой дом. Затем этот же участок показан после ликвидации пожара. В небо поднимается дым. На кадрах видно как минимум две пожарные машины.

По информации Главного управления МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре поступило в 03:38 по московскому времени. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади», — сообщили в ведомстве. К 04:50 пожар удалось ликвидировать. Уточняется, что к тушению пожара привлекалось 22 человека и 8 единиц техники. Из них девять человек и три единицы техники — от МЧС.

Кадр: Telegram-канал Baza

Погибший ребенок приехал в гости к прабабушке перед днем рождения

Не выживший при атаке беспилотников ребенок не дожил двое суток до дня рождения. Об этом рассказал родственник погибших.

По его словам, родители маленького Вани оставили его погостить у 76-летней прабабушки. Ночью в доме, кроме них, никого не было. «Дом сгорел почти полностью. (...) Предполагаем, прабабушка и Ваня потеряли сознание и не смогли выбраться. Иначе бы они выбежали из здания», — рассказал он в беседе с журналистами.

Также родственник жертв атаки ВСУ сообщил, что отец ребенка работает поваром в ресторане, а мать — тренер по плаванию. Он уточнил, что после гибели сына женщина ни с кем не разговаривает и полностью ушла в себя.

Мальчик, как и я, очень любил цирк. Он хотел заниматься цирковым искусством, через два дня ему могло бы быть шесть лет

родственник погибших в Воскресенске

За ночь над Россией сбили десятки украинских беспилотников

Министерство обороны России сообщило о сбитых над территорией России украинских беспилотниках за минувшую ночь. По данным ведомства, силы ПВО перехватили и ликвидировали 84 дрона.

Уточняется, что 24 дрона было уничтожено над Брянской областью, 21 — над Белгородской, по 9 — над Воронежской и Смоленской, 7 — над Калужской, 4 — над Московской, 3 — над Орловской и 1 — над Курской.

