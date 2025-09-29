Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 29 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали трагедией гибель бабушки и правнука при ударе ВСУ по Подмосковью

Журова назвала трагедией гибель бабушки и правнука при ударе ВСУ по Подмосковью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

Гибель бабушки и правнука при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Московской области — трагедия, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат сообщила в беседе с «Лентой.ру».

«Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия», — отреагировала Журова.

О трагедии в подмосковном Воскресенске стало известно утром 29 сентября. Жертвами атаки дрона ВСУ и начавшегося после нее пожара стали 76-летняя пенсионерка и ее правнук.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью средствам противовоздушной обороны удалось сбить четыре дрона над Воскресенском и Коломной. Он пояснил, что во время пожара в частном доме в Воскресенске не удалось спасти 76-летнюю пенсионерку и ее внука. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Зеленский заявил о новом отношении США к конфликту на Украине

    Трамп «озолотил» Овальный кабинет

    Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости