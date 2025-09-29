В России назвали трагедией гибель бабушки и правнука при ударе ВСУ по Подмосковью

Гибель бабушки и правнука при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Московской области — трагедия, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат сообщила в беседе с «Лентой.ру».

«Такие моменты всегда тяжело комментировать. Соболезнования близким. Это трагедия», — отреагировала Журова.

О трагедии в подмосковном Воскресенске стало известно утром 29 сентября. Жертвами атаки дрона ВСУ и начавшегося после нее пожара стали 76-летняя пенсионерка и ее правнук.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью средствам противовоздушной обороны удалось сбить четыре дрона над Воскресенском и Коломной. Он пояснил, что во время пожара в частном доме в Воскресенске не удалось спасти 76-летнюю пенсионерку и ее внука. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.