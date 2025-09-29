Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка после падения БПЛА на дом под Москвой

Мишонова назвала трагедией гибель мальчика в Воскресенске после падения БПЛА

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова назвала трагедией гибель шестилетнего мальчика в Воскресенске после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом. Свой комментарий она разместила в Telegram-канале.

Детский омбудсмен отметила, что власти Московской области окажут всю необходимую помощь семье ребенка. Она напомнила, что вместе с дошкольником не спаслась и 78-летняя пенсионерка.

Мишонова принесла соболезнования родителям несовершеннолетнего. «Все должны понимать, что живем в непростое время.

Надо быть начеку», — поделилась она в посте.

До этого сообщалось, что погибшая пенсионерка осталась с правнуком в Воскресенске из-за работы его матери.

В ночь на понедельник, 29 сентября, украинские военные ударили дронами по подмосковным городам Воскресенск и Коломна.

В Воскресенске в результате атаки загорелся жилой дом, пенсионерку и мальчика спасти не удалось, пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал оказать финансовую поддержку родственникам жертв.