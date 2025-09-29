Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 29 сентября 2025Россия

Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка после падения БПЛА на дом под Москвой

Мишонова назвала трагедией гибель мальчика в Воскресенске после падения БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова назвала трагедией гибель шестилетнего мальчика в Воскресенске после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом. Свой комментарий она разместила в Telegram-канале.

Детский омбудсмен отметила, что власти Московской области окажут всю необходимую помощь семье ребенка. Она напомнила, что вместе с дошкольником не спаслась и 78-летняя пенсионерка.

Мишонова принесла соболезнования родителям несовершеннолетнего. «Все должны понимать, что живем в непростое время.
Надо быть начеку», — поделилась она в посте.

До этого сообщалось, что погибшая пенсионерка осталась с правнуком в Воскресенске из-за работы его матери.

В ночь на понедельник, 29 сентября, украинские военные ударили дронами по подмосковным городам Воскресенск и Коломна.

В Воскресенске в результате атаки загорелся жилой дом, пенсионерку и мальчика спасти не удалось, пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал оказать финансовую поддержку родственникам жертв.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил губернатора российского региона

    Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

    Золотые украшения Галкина взорвали соцсети

    Россиянин получил срок после конфликта с двумя братьями

    Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка после падения БПЛА на дом под Москвой

    Простой препарат снизил риск тяжелого течения COVID-19

    Сержанта украинского спецназа поймали в России

    Россияне бросились скупать машины в преддверии нового утиля

    Стал известен размер прожиточного минимума в России в 2026 году

    Премьер Польши назвал конфликт на Украине нашей войной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости