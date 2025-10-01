Бывший СССР
Депутат Рады залез в рюкзак мобилизованного и ответил на звонок его телефона

Депутат Рады Гончаренко показал содержимое рюкзака мобилизованного украинца
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Marko Djurica / Reuters

Содержимое рюкзака мобилизованных украинцев отличается от того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдают тем, кто подписал контракт. Разницу показал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Спальник, берцы, форма, бронежилет. Все, что нужно человеку, который знает, куда идет, и знает, почему идет», — описал Гончаренко содержимое рюкзака украинца, который добровольно подписал контракт с ВСУ.

В вещах мобилизованного гражданина он нашел справку о побоях от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), а также телефон, на звонок которого Гончаренко ответил: «Он сегодня не придет и вообще не придет на производство».

Ранее нардеп Роман Костенко оценил вероятность отмены мобилизации. По его мнению, возможность отмены мобилизации и военного положения не будут рассматривать даже после завершения вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

