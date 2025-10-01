Эффективность уничтожающего дорогостоящие «Патриоты» «Искандера» оценили

Мордвичев: ОТРК «Искандер» эффективно уничтожает дорогостоящее оружие Запада

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» в ходе СВО уничтожают дорогостоящие системы вооружения производства западных стран. Эффективность ОТРК оценил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Мордвичев в интервью газете «Красная звезда».

«Комплекс эффективно применяется не только для поражения мест скопления личного состава и важных промышленных объектов противника и его инфраструктуры, но и для поражения дорогостоящих образцов западного вооружения и техники, в том числе "Патриотов" и "Хаймарсов" (системы ПВО Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS — прим. «Ленты ру»)», — сказал он.

ОТРК «Искандер» приняли на вооружение в 2006 году. Версия «Искандер-М» несет квазибаллистическую ракету 9М723, а «Искандер-К» поражает цели крылатой ракетой Р-500. Максимальная дальность стрельбы «Искандера-М» составляет около 500 километров.

В августе американское издание TWZ писало, что усовершенствованные ракеты ОТРК «Искандер» стали серьезной проблемой для зенитных ракетных комплексов Patriot ВСУ. Активно маневрирующие ракеты сложно перехватить.