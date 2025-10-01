Флотилия Греты Тунберг в третий раз не добралась до Газы

Al Jazeera: Израильские военные задержали активистов флотилии Греты Тунберг

Флотилия Греты Тунберг «Сумуд» в третий раз не добралась до Газы. Израильские военные перехватили корабли и задержали активистов, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Наши первые суда Alma и Sirius подверглись незаконному нападению, выключены камеры, военные поднялись на борт судов», — говорится в материале.

Отмечается, что среди задержанных в том числе репортер телеканала, находившийся на борту. Активисты, включая Грету Тунберг, перестали выходить на связь.

47 судов перевозят более 500 активистов. На борту одного из катеров — Грета Тунберг. Она и еще несколько человек записали обращения, в которых сообщили, что скоро их захватят.

ВМС Израиля до этого по радиосвязи предупредили о приближении к зоне активных боевых действий и попросили изменить курс. В израильском МИД считают действия активистов провокацией.

9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту, после чего задержанные участники экспедиции были депортированы из страны.

После этого активистка анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Она отметила, что, в отличие от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, в новой примут участие десятки судов. 1 сентября корабли вернулись в порт Барселоны из-за шторма, после чего снова выдвинулись в сторону сектора Газа.

