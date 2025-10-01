Пассажиры лишились рейса по вине авиакомпании и засудили ее за «нравственные страдания»

Пассажиры из Перми лишились рейса по вине авиакомпании «Азимут» и засудили ее за «нравственные страдания». Об этом говорится на сайте районного суда Пермского края.

Уточняется, что путешественники должны были вылететь из Минеральных Вод в Пермь, но рейс был отменен. В результате пассажирам пришлось купить новые билеты до другого города, а оттуда на поезде добираться до Перми. Суд принял сторону пострадавших и взыскал с перевозчика 30 тысяч рублей.

