Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:36, 1 октября 2025Путешествия

Пассажиры лишились рейса по вине авиакомпании и засудили ее за «нравственные страдания»

Пассажиры из Перми засудили авиакомпанию «Азимут» за отмену рейса
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Пассажиры из Перми лишились рейса по вине авиакомпании «Азимут» и засудили ее за «нравственные страдания». Об этом говорится на сайте районного суда Пермского края.

Уточняется, что путешественники должны были вылететь из Минеральных Вод в Пермь, но рейс был отменен. В результате пассажирам пришлось купить новые билеты до другого города, а оттуда на поезде добираться до Перми. Суд принял сторону пострадавших и взыскал с перевозчика 30 тысяч рублей.

Ранее пассажирка попыталась засудить российскую авиакомпанию и получить компенсацию в размере 300 тысяч рублей из-за пролитого чая. По прилете во Владивосток женщину осмотрели в медпункте аэропорта и направили в ожоговый центр, где диагностировали ожог внутренней поверхности бедра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Услугами российской спутниковой компании воспользовались 60 стран

    Доллар упал до минимума к евро и иене

    Российским туристам рекомендовали отложить поездки на Мадагаскар из-за протестов

    Россиянам рассказали о правилах подготовки дачи к зиме

    Президент Киргизии предложил смертную казнь за преступления против детей и женщин

    Российский военный с пулей в голове улыбнулся, сказал «вот так мы воюем» и попал на видео

    В Берлине появились листовки с призывом воевать на Украине

    В Баку рассказали подробности расследования авиакатастрофы AZAL

    В Финляндии выступили со срочным призывом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости