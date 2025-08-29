Путешествия
13:04, 29 августа 2025Путешествия

Пассажирка попыталась засудить российскую авиакомпанию из-за пролитого чая

Пассажирка попыталась получить 300 тысяч рублей от авиакомпании за пролитый чай
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Пассажирка попыталась засудить российскую авиакомпанию и получить компенсацию в 300 тысяч рублей из-за пролитого чая. Об этом пишет издание «ТурДом».

Жительница Владивостока потребовала возмещение от перевозчика из-за того, что во время перелета из Таиланда на нее пролился горячий чай. По прилете во Владивосток женщину осмотрели в медпункте аэропорта и направили в ожоговый центр, где ей диагностировали ожог внутренней поверхности бедра.

После инцидента пассажирка обратилась в суд. Она пожаловалась на то, что сотрудники авиакомпании не оказали ей необходимую помощь, не предложили лед и аптечку. Кроме того, женщина отметила, что столик у ее места был якобы неисправен.

В авиакомпании отрицают все обвинения. Представители утверждают, что откидная столешница была закреплена правильно, а экипаж предложил пострадавшей лед и салфетки. По версии перевозчика чай пролился из-за неосторожных действий самой пассажирки. Суд привлек к делу прокуратуру для вынесения решения, рассмотрение иска продолжается.

Ранее россиянка подала в суд на авиакомпанию «Победа» из-за салата, который ей подали во время задержки рейса.

