Россиянка подала в суд на авиакомпанию из-за поданного во время задержки рейса салата

TourDom: Россиянке отказали в компенсации за салат во время задержки рейса

Россиянка подала в суд на авиакомпанию «Победа» из-за салата, который ей подали во время задержки рейса. Об этом пишет издание TourDom.

Российская туристка Екатерина, летевшая из Сочи в Москву, столкнулась с задержкой вылета и была вынуждена прождать его в аэропорту более пяти часов. В итоге она не смогла заселиться в столичную гостиницу, а также пропустила важную встречу.

По закону авиаперевозчик в случае задержки рейса более чем на четыре часа обязан обеспечить пассажиров горячим питанием. В тот день «Победа» выдала клиентам ваучеры на 600 рублей для обеда в кафе «Шоколадница».

Согласно материалам дела, Екатерине достался лишь салат перед вылетом, так как пассажиров было слишком много. После отсутствия ответа представителей авиакомпании на претензии россиянка обратилась в суд и обвинила перевозчика в причинении морального ущерба.

Уточняется, что туристка попыталась отсудить компенсацию трижды, однако все разы ей было в этом отказано. Суд счел действия «Победы» правомерными, так как рейс отложили из-за ухудшения погодных условий «в целях сохранения жизней пассажиров и членов экипажа», что освобождает авиаперевозчика от ответственности за задержку рейса.

