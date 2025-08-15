Российская авиакомпания потеряла багаж пассажира и поплатилась

TourDom: Пассажир отсудил у S7 55 тысяч рублей за потерю багажа

Российская авиакомпания S7 потеряла багаж пассажира и поплатилась — мужчина смог отсудить у перевозчика 55 тысяч рублей. Об этом пишет TourDom.

Согласно материалам дела, 12 октября 2024 года В. В. Пигунову не вернули чемодан после перелета. За билет с багажом пассажир заплатил почти 19 тысяч рублей. В итоге мужчина обратился в суд с требованием о компенсации.

Изначально суд одобрил размер выплаты в 94 тысячи рублей, однако S7 оспорила решение. В апелляции авиакомпания указала, что претензия туриста была рассмотрена в установленный законом 30-дневный срок, после чего ему был направлен ответ. Кроме того, в компенсацию входила неустойка, сумма которой была указана неверно.

Суд одобрил апелляцию, снизив штраф для S7 до 55 тысяч рублей.

Ранее житель Махачкалы лишился багажа во время перелета на самолете авиакомпании «Победа» и отсудил у лоукостера сотни тысяч рублей. Согласно материалам расследования, инцидент произошел в октябре 2023 года.