Полиция раскрыла причину взрывов в Мюнхене

Полиция Мюнхена: Жилой дом был намеренно подожжен в ходе конфликта

Жилой дом в Мюнхене был подожжен намеренно в ходе семейного конфликта. Об этом сообщила полиция города на официальной странице в социальной сети X.

«По имеющимся на данный момент данным, жилой дом был умышленно подожжен в ходе семейного конфликта», — сказано в сообщении.

При этом в здании были обнаружены мины-ловушки, для обезвреживания которых привлекли специальные силы.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что взрывы на севере Мюнхена, предположительно, произошли по причине того, что неизвестный мужчина заложил взрывчатку в доме собственных родителей.

До этого стало известно о прогремевших взрывах в Мюнхене. Помимо них, очевидцы слышали выстрелы. В районе, где произошел инцидент, проводится масштабная операция полиции и пожарных. На месте работают спецподразделения и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.