Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:00, 1 октября 2025Россия

Пранкеры Вован и Лексус пообщались с экс-главой USAID от лица Порошенко

Пранкеры Вован и Лексус узнали у экс-главы USAID данные о финансировании Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), охарактеризовала введение пошлин против Индии за приобретение российской нефти как единственно правильный шаг президента США Дональда Трампа. Соответствующий ролик пранкеры опубликовали в Telegram-канале.

«Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп. Мы этого не сделали при администрации [Джо] Байдена», — заявила она.

Ранее Вован и Лексус разместили фрагмент ранее не публиковавшегося разговора с бывшим послом США в ООН и Пауэр. В ходе разговора пранкеры выразили обеспокоенность возможной эскалацией в Молдове после парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, и итогами голосования в пророссийском Приднестровье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Россия запланировала запустить процесс выбора нового генсека ООН

    Трамп заявил об ухудшении ситуации в Орегоне

    Пранкеры Вован и Лексус пообщались с экс-главой USAID от лица Порошенко

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» в бикини раздвинула ноги на камеру

    Стало известно о подготовке Россией ответа на изъятие своих активов за рубежом

    В России оценили стиль Трампа как политика

    Стало известно об ударе по ресторану с военнослужащими ВСУ в Харьковской области

    Матвиенко заявила о стремлении России к многополярному миру

    В Госдуме пригрозили Евросоюзу судом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости