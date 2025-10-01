Пранкеры Вован и Лексус пообщались с экс-главой USAID от лица Порошенко

Бывший глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр, в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), охарактеризовала введение пошлин против Индии за приобретение российской нефти как единственно правильный шаг президента США Дональда Трампа. Соответствующий ролик пранкеры опубликовали в Telegram-канале.

«Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп. Мы этого не сделали при администрации [Джо] Байдена», — заявила она.

Ранее Вован и Лексус разместили фрагмент ранее не публиковавшегося разговора с бывшим послом США в ООН и Пауэр. В ходе разговора пранкеры выразили обеспокоенность возможной эскалацией в Молдове после парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, и итогами голосования в пророссийском Приднестровье.