Раскрыты подробности госпитализации матери лидера группы «Руки Вверх!»

PR-директор Шекшеев: Певец Сергей Жуков находится в больнице рядом с матерью

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков находится в больнице рядом с матерью. Об этом в беседе с News.ru раcсказал PR-директор артиста Петро Шекшеев.

«Не могу как-либо комментировать состояние Лилии Наильевны, кроме того факта, что она действительно находится в больнице, а Сергей рядом с ней», — отметил он.

Ранее сообщалось, что мать Сергея Жукова экстренно госпитализировали — 72-летнюю Лилию Наильевну доставили в больницу, у нее было зафиксировано нарушение мозгового кровообращения.