Распространяемое в соцсетях сообщение о подключении к радару ракет и БПЛА оказалось фейком

Сообщение в сети о необходимости подключения к радару БПЛА и ракет — фейк

В российских Telegram-каналах начало распространяться сообщение, в котором говорится о том, что противовоздушная оборона якобы рекомендует каждому россиянину подключиться к радару ракет и БПЛА в связи с возможной угрозой нанесения ударов дальнобойным оружием.

Подобное сообщение появилось в каналах разных населенных пунктов некоторое время назад и ходит по ним до сих пор. Например, недавно его распространили в подмосковных ресурсах и каналах Белгородской области. В прошлом году подобное сообщение также было размещено в группах других населенных пунктов, например, Воронежа.

В каждом подобном сообщении есть гиперссылка, ведущая пользователя в определенный Telegram-канал, который никак не связан со структурами ПВО. В последних сообщениях гиперссылка стоит на словах «Противовоздушная оборона» и названии населенного пункта (каждый раз разного, в зависимости от того, к какому городу относится тематика Telegram-канала). Сама ссылка сейчас ведет на канал «Стрела», в описании которого говорится: «Самые важные новости и не только».

Вероятно, таким образом авторы канала «Стрела» решили прорекламировать свой ресурс, так как сам канал закрыт и вступить в него можно только по ссылке-приглашению. Подобная схема с угрожающими сообщениями, в свою очередь, поможет набрать каналу больше подписчиков, так как испуганные люди начнут переходить по ссылке и вступать в группу, чтобы ознакомиться с сообщением подробнее.

Переход по подобным ссылкам и вступление в такие группы может быть опасно — пользователь может нарваться на мошенников. В таких случаях необходимо всегда проверять информацию, обращаясь к официальным источникам: соцсетям глав регионов, сайтам профильных ведомств.

Примечательно, что подобных призывов о подключении к «радару ракет и БПЛА» нет на официальных ресурсах Минобороны РФ или МЧС, где теоретически такие данные могли бы быть размещены.

Информация о том, что россиянам нужно подключиться к радару ракет и БПЛА в связи с возможной угрозой нанесения ударов дальнобойным оружием, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».