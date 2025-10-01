Путешествия
12:04, 1 октября 2025Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров на борту экстренно развернулся в небе из-за неисправности

Летевший в Йоханнесбург самолет Qantas развернулся в небе из-за неисправности
Алина Черненко

Фото: Loren Elliott / Reuters

Самолет авиакомпании Qantas с четырьмя сотнями пассажиров на борту экстренно развернулся в небе из-за неисправности. Об этом сообщает портал News.com.au.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 30 сентября, на рейсе из Сиднея, Австралия, в Йоханнесбург, ЮАР. Примерно через четыре часа после вылета пилоты решили прервать полет и вернуться в аэропорт.

Представитель перевозчика заявил, что неисправность была связана со спутниковой связью, которая необходима для полетов над большими водными пространствами. Сигнал бедствия объявлен не был, добавили в Qantas.

После посадки на борт вызвали инженерную группу, которая установит причину неисправности. Пассажирам предложили размещение в гостиницах.

В конце сентября пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa экстренно развернулся над Европой из-за дыма на борту. Он проник в кабину пилотов при наборе высоты.

