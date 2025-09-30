Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:32, 30 сентября 2025Путешествия

Пассажирский самолет экстренно развернулся над Европой из-за дыма на борту

Bild: На борту самолета авиакомпании Lufthansa появился дым во время взлета
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

На борту пассажирского самолета появился дым во время полета над Европой. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, 28 сентября лайнер авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Франкфурта, Германия, в Данию, был вынужден вернуться в аэропорт отправления сразу после взлета. При наборе высоты в кабине пилотов и салоне появилось сильное задымление. Экипаж немедленно надел маски и экстренно развернул воздушное судно.

Материалы по теме:
Крутое пике По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Крутое пикеПо всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
14 марта 2019
Сели все Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Сели всеЭти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
16 августа 2019

Через 35 минут самолет благополучно приземлился. Однако один пассажир пострадал. Причины появления дыма неизвестны.

Ранее крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa столкнулась с забастовкой пилотов. Причиной неустойки стал конфликт компании с профсоюзом Cockpit.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России. Трамп подтвердил отправку двух субмарин

    В Москве открыли уникальную трассу

    Стоимость самой дорогой компании в мире превысила новый максимум

    Татьяна Буланова оставила без зарплаты сотрудников своего ресторана

    Пассажирский самолет экстренно развернулся над Европой из-за дыма на борту

    Известный режиссер рассказал о первых симптомах рака простаты

    Медведев поругался с судьей на турнире в Пекине

    Собака и полицейский защитили друг друга перед поджигателем с лопатой

    Младенец заплатил жизнью за ссору родителей в российском регионе

    Создатель GTA назвал лучшую видеоигру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости