Пассажирский самолет экстренно развернулся над Европой из-за дыма на борту

На борту пассажирского самолета появился дым во время полета над Европой. Об этом сообщило издание Bild.
По данным источника, 28 сентября лайнер авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Франкфурта, Германия, в Данию, был вынужден вернуться в аэропорт отправления сразу после взлета. При наборе высоты в кабине пилотов и салоне появилось сильное задымление. Экипаж немедленно надел маски и экстренно развернул воздушное судно.
Через 35 минут самолет благополучно приземлился. Однако один пассажир пострадал. Причины появления дыма неизвестны.
Ранее крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa столкнулась с забастовкой пилотов. Причиной неустойки стал конфликт компании с профсоюзом Cockpit.