Крупнейший авиаконцерн Европы столкнулся с забастовкой пилотов

Handelsblatt: Пилоты Lufthansa проголосовали за начало забастовки

Конфликт между Lufthansa и профсоюзом Cockpit вышел на новую стадию обострения — пилоты компании проголосовали за начало забастовки. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Конкретная дата забастовки пока не объявлена. Однако есть высокий риск нарушения расписания рейсов во время предстоящих осенних каникул. Lufthansa уже приходилось отменять практически все рейсы в этот период из-за масштабных забастовок пилотов.

Нынешний спор касается пенсий, выплачиваемых компанией почти пяти тысячам пилотов. Профсоюз вступил в переговоры, требуя утроения взноса работодателя. Однако соглашения достигнуть пока не удалось. Отмечается, что в голосовании о начале забастовки участвовали 90 процентов пилотов Lufthansa и 95 процентов пилотов Lufthansa Cargo. Из них 88 и 96 процентов соответственно поддержали стачку.

В свою очередь, глава компании Йенс Риттер заявил, что у Lufthansa нет средств, чтобы повышать и без того очень хорошее корпоративное пенсионное обеспечение.

Ранее Lufthansa объявила о планах сократить четыре тысячи административных сотрудников до 2030 года, так как намерена положиться на автоматизацию и внедрение цифровых технологий.