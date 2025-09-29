Крупнейшая авиакомпания Германии уволит тысячи человек

Lufthansa: Авиакомпания сократит 4 тысячи сотрудников к 2030 году

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa сократит четыре тысячи административных сотрудников до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Уволить тысячи человек компания рассчитывает благодаря автоматизации и внедрению цифровых технологий. Таким образом

Lufthansa рассчитывает увеличить прибыльность и оптимизировать бизнес-стратегию, а также расширить парк авиалайнеров и укрепить сотрудничество с немецкой бюджетной авиакомпанией Eurowings и грузовыми авиаперевозчиками.

В настоящее время в авиакомпании работают почти 103 тысячи сотрудников. Путем сокращений Lufthansa планирует увеличить скорректированный свободный поток средств до 2,5 миллиарда евро в год.

Lufthansa не единственная компания в ФРГ, которая задумалась о сокращениях. Автоконцерн Ford сократит до 1000 рабочих мест на производстве электрокаров в немецком городе Кельн. Причиной сокращений называют слабый спрос на этот вид транспорта в Европе. С января 2026 года выпускать машины на этом заводе будут только в одну смену из-за несоответствия спроса с прогнозами отрасли.