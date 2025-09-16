Экономика
15:25, 16 сентября 2025Экономика

Один из крупнейших автопроизводителей сократит сотрудников завода в Германии

Reuters: Ford сократит сотрудников завода по производству электрокаров в Кельне
Вячеслав Агапов

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Автоконцерн Ford сократит до 1000 рабочих мест на производстве электрокаров в немецком городе Кельн. Об увольнениях персонала одним из крупнейших автопроизводителей сообщает Reuters.

Причиной сокращений называют слабый спрос на этот вид транспорта в Европе. С января 2026 года выпускать машины на этом заводе будут только в одну смену из-за несоответствия спроса с прогнозами отрасли. Компания пообещала, что предложит пакеты добровольного увольнения сотрудникам.

Руководство японского концерна Nissan Motor также запланировало уволить порядка 20 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации бизнеса на фоне растущих издержек. Сокращения затронут около 15 процентов глобального штата ушедшего из России автогиганта. В ноябре 2024 года компания объявила о намерении уволить девять тысяч сотрудников. В рамках плана по сокращению издержек планируется сократить еще 11 тысяч работников как в Японии, так и за рубежом.

Как ранее показал доклад Банка России о состоянии национальной экономики, за первое полугодие 2025 года доля российских компаний, планирующих сокращение персонала, выросла с 6,9 процента до 11,5 процента. В июне сокращения численности работников ожидали 65 процентов предприятий, в то время как в январе их было 62 процента. Чаще всего положительный ответ давали представители сфер добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики. Часть компаний уже увольняет сотрудников, вводит режим неполной занятости или предоставляет отпуска.

