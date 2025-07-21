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11:05, 21 июля 2025Экономика

Доля планирующих сокращения российских компаний резко выросла

ЦБ сообщил о росте доли планирующих сокращения компаний с 6,9 до 11,5 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

За первое полугодие 2025 года доля российских компаний, планирующих сокращение персонала, выросла с 6,9 процента до 11,5 процента. Об этом со ссылкой на доклад Банка России о состоянии национальной экономики сообщает РБК.

Сокращения численности работников в июне ожидали 65 процентов предприятий, в то время как в январе их было 62 процента. Чаще всего положительный ответ давали представители сфер добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики.

В сложившихся условиях часть компаний уже увольняет сотрудников, вводит режим неполной занятости или предоставляют отпуска.

Так, регулятор приводит в пример крупного производителя сельхозтехники, который вынужденно перенес начало ежегодного отпуска сотрудников с августа-сентября на июнь, чтобы пережить период падения спроса на рынке сельхозтехники. По всей видимости, речь идет о «Ростсельмаше», крупнейшем в России предприятии отрасли, который столкнулся с обвальным падением продаж и переполнением складов.

Более сдержанными за полгода стали планы компаний в отношении роста зарплат. Доля организаций, которые хотят пойти на такой шаг, упала с 84 до 71 процента, а сама медианная оценка ожидаемого роста снизилась с 8,4 до 5,3 процента. Таким образом с учетом инфляции, речь идет о падении зарплат в реальном выражении.

Вместе с тем Центробанк отмечает признаки стабилизации на рынке труда. Уменьшилась потребности компаний в работниках, выросло количество резюме на сайтах крупных агрегаторов, соответственно, постепенно нарастает и уровень конкуренции за рабочие места. Негативным фактором остается рекорд безработицы — в мае она опустилась до 2,2 процента.

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