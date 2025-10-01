Экономика
14:44, 1 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Скачок цен на золото объяснили подготовкой к войне

Экономист Зубец: Китай скупает золото, поскольку готовится к войне
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Гражданам России стоит держать сбережения на рублевых депозитах в отечественных банках и воздержаться от инвестиций в золото. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

По его словам, золото достаточно непредсказуемый актив, который то растет, то падает, в то время как законы этого рынка плохо связаны с экономикой. Например, в настоящее время ажиотажный интерес к золоту связан с шатдауном в США, который может затянуться надолго.

«Предыдущие шатдауны были короткими. Несколько дней. Но сейчас речь идет о том, что [президент США Дональд] Трамп вступил в жесткое противостояние с демократами в Конгрессе. И шатдаун может затянуться и на две недели. Это приведет к серьезным пертурбациям в американской экономике. В связи с этим инвесторы сейчас прячут деньги в золото», — сказал Зубец.

Еще один фактор, который обеспечил рост котировок золота, это скупка этого металла Китаем. Как отметил экономист, именно КНР была главным драйвером роста цен все последнее время. Пекин, по мнению Зубца, готовится к войне и вкладывается в золото, чтобы не повторить печальный опыт России, которая потеряла 300 миллиардов долларов. Китайцы не хотят, чтобы их деньги тоже заморозили, и поэтому покупают золото.

Зубец подчеркнул, что для того, чтобы золото начало дешеветь, американский фондовый рынок должен пойти вверх, и развитие экономики приведет к тому, что люди начнут продавать золото и перекладывать средства в акции.

Ранее сообщалось, что 1 октября цена золота впервые в истории преодолела 3900 долларов за тройскую унцию.

