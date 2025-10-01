Экономика
07:13, 1 октября 2025

Спрогнозирован размер ключевой ставки к концу 2025 года

Аксаков: К концу 2025 года ключевая ставка дойдет до 15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Банк России продолжит смягчать денежно-кредитную политику несмотря на непростую ситуацию с бюджетом. Об это заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировали «Известия».

Он предположил, что на двух предстоящих заседаниях Совета директоров регулятора, которые пройдут 24 октября и 19 декабря «ключ» будет уменьшаться с шагом в один процентный пункт. И на последнем в 2025 этом году заседании ставка дойдет до 15 процентов.

«Ниже этого уровня ставку возможно будет опустить только при более благоприятной инфляционной динамике, однако в этом вопросе лучше соблюдать осторожность», — уточнил парламентарий.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Банк России вряд ли решится на резкое смягчение денежно-кредитной политики. Это означает, что к конце первого зимнего месяца ключевая ставка не опустится ниже 15 процентов.

