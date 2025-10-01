Стилист назвала самые модные цвета пальто на осень 2025 года

Персональный стилист Юлия Аносова назвала самые модные цвета пальто на осень 2025 года. Соответствующий материал публикует KP.RU.

В первую очередь модный эксперт посоветовала носить пальто зеленых оттенков, таких как оливковый и эвкалиптовый. «В тренде сразу несколько направлений: глубокий синий "Полночь", мышиный (серо-синий), черничный и иссиня-черный. Красно-фиолетовую гамму носим в розово-фиолетовом оттенке, цвете розовой жвачки и луговой фиалки», — продолжила собеседница издания.

Среди прочего, Аносова подчеркнула, что в тренде также бежево-коричневая гамма, которая представлена в изобилии: персиковая карамель, чистая карамель, цикорий, карамельно-кофейный, кофе со льдом и светло-бежевый тона.

В заключение стилист отметила, что пальто легко сочетать с платьями, юбками, брюками или джинсами.

Ранее в сентябре тягу россиян к моде 1990-х годов объяснили. Стилист и парикмахер Александр Данилов рассказал, что жители страны устали от минимализма, поэтому обращаются к моде упомянутых годов, которая пестрила яркими цветами, фактурами и броскими аксессуарами.