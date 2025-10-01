В России прокомментировали решение Трампа об отправке подлодок

Адмирал Комоедов: Подлодки США не представляют угрозы для России

Подлодки США, об отправке которых сообщил американский президент Дональд Трамп, не представляют угрозы для России. Об этом сообщил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов, чьи слова приводит aif.ru.

«Стратегические подводные лодки, которые несут ядерное оружие с баллистическими ракетами, так близко не подходят и не посылаются. Они в прибрежных зонах, что тихоокеанского, что атлантического побережья, это закрытый район», — пояснил он.

Комоедов также посоветовал Трампу изучить структуру Военно-морских сил США, чтобы знать правила использования подлодок в мирное время и в период повышенной боевой готовности. Он также напомнил, что подлодки США без ядерного вооружения уже давно несут службу около российских границ.

Ранее Трамп подтвердил информацию о том, что отправил к побережью России одну-две атомные подводные лодки. Он подчеркнул, что субмарины «скрываются», и выразил надежду, что их применение не понадобится.