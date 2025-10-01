В российском регионе застрелили мать с двумя малолетними девочками

В Ульяновске возбудили дело по факту убийства матери с двумя малолетними

В Ульяновске возбудили дело по факту расправы над матерью с двумя малолетними детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

По данным следствия, в одну из квартир жилого дома на улице Киевской бабушка пришла проведать своих внуков. Внутри она обнаружила женское тело и двух малолетних детей без признаков жизни.

Следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства преступления. Также проверяется причастность к совершенному близкого родственника.

«Татарские новости» сообщают, что все пострадавшие были застрелены.

Ранее сообщалось, что россиянка выкинула новорожденного ребенка в окно из-за плача.