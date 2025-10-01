Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:59, 1 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе застрелили мать с двумя малолетними девочками

В Ульяновске возбудили дело по факту убийства матери с двумя малолетними
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Ульяновске возбудили дело по факту расправы над матерью с двумя малолетними детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

По данным следствия, в одну из квартир жилого дома на улице Киевской бабушка пришла проведать своих внуков. Внутри она обнаружила женское тело и двух малолетних детей без признаков жизни.

Следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства преступления. Также проверяется причастность к совершенному близкого родственника.

«Татарские новости» сообщают, что все пострадавшие были застрелены.

Ранее сообщалось, что россиянка выкинула новорожденного ребенка в окно из-за плача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нечто беспрецедентное в российской военной сфере». В НАТО встревожены гигантским объектом, который Россия строит в сердце Европы

    На ЗАЭС произошел самый долгий за три года блэкаут

    В МВД раскрыли новую схему обмана россиян мошенниками

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Вышло крупнейшее обновление Windows

    Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

    Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

    Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

    Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

    Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости